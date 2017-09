Madagascar: Antsahamanitra - « Afon-dasy » fait son grand retour avec des « Legends » du rap

Les syndicats des magistrats et des greffiers font front commun pour bétonner leurs revendications. Ils annoncent… Plus »

Le dernier et non des moindres : Krutambull. Précurseur du genre raggamuffin dans la Grande Ile à la musicalité bien chevelue, ce groupe aura marqué de sa patte la scène de la musique urbaine nationale. Après huit ans d'absence, voilà donc « Afon-dasy » de retour à Antsahamanitra ce 30 septembre pour un concert inédit, prêt à en mettre plein la vue au public... avec les « Legends » du rap gasy.

On ne saurait d'ailleurs si le rap aurait eu autant de succès si Tax et ses amis ne s'étaient pas lancés dans l'aventure Da hopp. Bon nombre de jeunes ont effectivement pris exemple sur eux et leur ont emboîté le pas. Raboussa, qui figure également à l'affiche fait partie de ceux-là. Ayant débuté sa carrière à la même époque, donc comptant aujourd'hui à son actif près de vingt ans de scène, Big Jim Da, dont le style très particulier où se mêlent rap et les rythmiques de la musique traditionnelle malgache dans ses compositions, a, lui aussi été choisi par les organisateurs.

« Afondasy est un évènement spécialement dédié au rap. Donc, non, Stéphanie ne sera pas de la partie ». Une affirmation de Raboussa qui devrait éclaircir tous ceux que la question démangeait. Sur le clip officiel, la chanteuse joue effectivement le rôle de porte-fanion. «Sa participation à cette vidéo démontre seulement que la musique est sans frontière », selon toujours l'interprète de « Hotrn'lah ihany zah ». La grand messe des amoureux de rap qui se tiendra à Antsahamanitra le 30 septembre réunira par contre quatre groupes qui ont fait et continuent de faire les beaux jours du rap gasy : des « Legends ». Da hopp qui figure parmi les premières formations à avoir évolué dans le rap figure en haut de la liste des participants à cet évènement.

