Madagascar: Tourisme - Mise en place d'une confédération

« La mobilisation des opérateurs privés pour un dialogue constructif avec les partenaires de développement permettra de bâtir une stratégie commune, à travers des actions concrètes et pertinentes, pour une destination compétitive et durable » soutient-on du côté des fondateurs de la Confédération. Les membres du bureau de la Confédération sont : Patrice Raoull (Président), Tojo Lytah Razafimahefa (Vice-Président) et Mirana Ralison (Trésorière). Les membres fondateurs sont au nombre de 32 entités réunissant les groupements, associations et entreprises touristiques.

Il s'agit d'un organisme qui rassemble tous les métiers du Tourisme et qui a pour ambition de porter la voie de l'industrie touristique dans le développement de ce secteur qui a un rôle éminemment important dans le développement économique du pays. Raison pour laquelle, d'ailleurs la Banque Mondiale et le projet PIC 2 apportent leur assistance technique à la mise en place de la Confédération.

