Ile Maurice: Journée mondiale des sourds - Quand le handicap devient une force

Pour la manager de l'école, Arrtee Bissoonauthsing, il est dommage que certains parents prennent du temps pour envoyer leur enfant souffrant de surdité dans une école spécialisée. «Certains arrivent à l'âge de 7 ans, ce qui est déjà assez avancé. Le plus tôt est le mieux.» Elle met l'accent sur le fait que plusieurs activités sont proposées aux enfants afin de les aider dans leur épanouissement. «Ils jouent au foot, au badminton, aux dominos ou encore à cache-cache.» Celle qui veille sur ces petits depuis plus de 25 ans voue un amour sans bornes à tous ces jeunes. «Les voir réussir est le plus beau des cadeaux.»

L'établissement n'est pas qu'une école. Il fournit également du travail à ses anciens élèves. À l'instar d'Annisha Jugoo et Sharmila Sookram, qui travaillent dans le laboratoire de l'école. «Nous fabriquons des moules pour les appareils auditifs. Chaque enfant qui fréquente l'école en possède un. Et nous en faisons aussi pour les autres sourds.» Ces deux jeunes femmes ont tout appris sur le tas, avec l'aide de formateurs qui sont venus leur donner des cours.

«Nous essayons de les encadrer du mieux que nous le pouvons», confie la directrice de l'école, Brinda Perumal. Elle explique que plusieurs activités sont organisées au sein de l'établissement afin que ces enfants oublient leur handicap et puissent jouir d'une vie normale. Ils pratiquent la natation, le judo et la danse.

Un peu plus loin, dans une salle de classe, une activité plus paisible mais pas moins silencieuse se déroule : une partie de carrom. Le sourire est omniprésent dans ce monde où la communication passe en silence, où les jeunes font des blagues en langue des signes.

Il est 11 h 40, mercredi. Le soleil est au rendez-vous à l'École des sourds, à Beau-Bassin. Un seul bruit se fait entendre dans la cour de récré : celui d'une balle qui rebondit contre le mur. Pourtant, ils sont plus d'une dizaine d'enfants à courir de droite à gauche. Leurs instituteurs sont regroupés sous la véranda et les regardent jouer.

