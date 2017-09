Angola: Luís Fernando lance "Angola - Memórias da transição política"

Un accord de coopération dans le domaine de l'éducation artistique pour les enfants et les jeunes,… Plus »

Le livre de Luis Fernando, selon Alberto Cafussa, est un chef-d'œuvre pour tous les domaines de la connaissance, à savoir la communication sociale, la gestion et l'administration publique, l'anthropologie, la sociologie et la science politique.

La présentation du livre a été faite par le journaliste Alberto Cafussa qui a dit que l'œuvre était un "fidèle dépositaire" de l'engagement du président élu et une source de techniques et d'informations pour les stratèges des campagnes électorales.

Luanda — L'écrivain et journaliste angolais Luís Fernando a présenté vendredi son ouvrage le plus récent intitulé "Angola: Memórias da transição política de José Eduardo dos Santos" (Angola: Mémoire de la transition politique de José Eduardo dos Santos à João Lourenço), en deux volumes.

