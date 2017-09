Angola: Accord de coopération entre le Ministère de la Culture et le Centre culturel Atelier

Lunda — Un accord de coopération dans le domaine de l'éducation artistique pour les enfants et les jeunes, l'accompagnement technique et méthodologique a été signé vendredi, à Luanda, entre la Direction Nationale de Formation Artistique (DINFA) du Ministère de la Culture et le Centre Culturel "L'Atelier".

L'accord vise, entre autres objectifs, à encourager l'éducation et l'enseignement des arts au sein des enfants et des jeunes, à impliquer les agents culturels privés dans la mise en œuvre de la politique culturelle angolaise et à encourager l'investissement dans les projets visant l'éducation artistique.

Les deux parties ont également l'intention d'identifier les stratégies existantes dans l'enseignement et l'apprentissage des expressions artistiques qui favorisent la transmission des valeurs morales et culturelles, ainsi que pour promouvoir les activités de culture et loisirs, en particulier pour les enfants et les jeunes, sur la base des valeurs culturelles.

Le directeur national de la Formation artistique, António Feliciano, a déclaré que l'accord faisait partie du soutien institutionnel que le Ministère de la Culture apportait aux faiseurs de culture et des arts angolais, à travers des projets et des actions culturelles de nature privée et encadrés dans les mesures de politiques publiques.

L'accord a une durée de trois ans et peut être renouvelable.