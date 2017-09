Madagascar: Enquêtes criminelles - La gendarmerie déplore des abus policiers

Une extorsion d'aveu sous menace de mort, incriminant la brigade criminelle (BC) a provoqué une onde de choc, mercredi, à la réunion de l'État-Major Mixte Opérationnel National (Emmo-Nat) au Toby Ratsimandrava. C'était lorsque la gendarmerie a donné du grain à moudre à la police criminelle en clamant haut et fort qu'un bref entretien a révélé que ce dernier aurait été menacé de mort s'il ne faisait pas en sorte de faire plonger avec lui le gendarme de l'EB4. Un entretien à travers les barreaux de la cellule de sûreté de la BC, entre un colonel, supérieur hiérarchique du gendarme incriminé, et le repris de justice délateur, ex-détenu de Tsiafahy.

L'affaire se corse encore plus après que la brigade criminelle a signifié dans une conférence de presse qu'un pistolet automatique a été retrouvé sur le gendarme. Bien qu'ayant botté en touche, la gendarmerie a ordonné à la compagnie territoriale de Tana ville de diligenter une enquête parallèle. Le résultat de ses recherches a donné un coup de massue à la brigade criminelle. Dans un procès-verbal, un adjudant-chef et un sergent-chef de l'armée, ayant été parmi les éléments mixtes qui ont procédé à l'arrestation du gendarme de l'EB4, ont souligné que celui-ci n'était en possession d'une arme quelconque. Une somme d'une valeur de 200 000 ariary a été par ailleurs retrouvée sur lui avec sa carte professionnelle. Consigné, l'acte écrit a été transmis au parquet mais le gradé n'a pas pour autant échappé à la prison.

Les faits remontent à dimanche lorsque le gendarme de l'EB4 et trois autres suspects ont été arrêtés à bord d'un taxi-be, à Sabotsy Namehana, après l'attaque d'une pharmacie, commise à Anosy Avaratra, une quarantaine de minutes plus tôt. Les quatre individus

Le clash. La gendarmerie crève l'abcès et cloue au pilori la brigade criminelle après l'arrestation et la mise en détention préventive d'un gendarme principal de deuxième classe (NDLR : adjudant) de l'Escadron Blindé numéro 4 (EB4). L'affaire concerne une attaque de pharmacie perpétrée à Anosy Avaratra, dimanche après-midi, aux alentours de 14 heures. Une voix officielle s'élève dans le désarroi et déballe un tissu d'irrégularités cousu avec des aveux extorqués, une menace de mort sur un témoin ainsi que des déclarations écrites et des témoignages montés de toutes pièces.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.