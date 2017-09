Ile Maurice: Bérenger - «Ce serait scandaleux si Yerrigadoo réintègre son poste d'Attorney General»

Paul Bérenger a, dans la foulée, commenté les propos tenus par Ravi Rutnah à l'encontre d'une journaliste. «Sé enn insulte révoltan a légar tou bann madam. An plis tou inn pasé an prézans minis la fam. Li révoltan é dégoutan», a fait ressortir le leader du MMM. Et d'ajouter que «la hont lor li. Li bizin démisioné. Sa kalité dimounn-la péna so plas dan Parleman».

«Yerrigadoo ine rékonet ki linn sign let é inn konfirmé ki sa let-la sé so minister kinn fer. Samem asé pu diskalifié li.» Virulente sortie du leader du MMM contre l'ancien Attorney General.

