Tunisie: Afif Chelbi, président du conseil des analyses économiques

Il a commencé sa carrière professionnelle à l'Agence de promotion de l'industrie (API) en tant chef de service, puis sous-directeur, directeur des études et directeur général adjoint (1981-1986) puis directeur général de cette agence (1998-2001). Il a également été responsable national à «Euro-Tunisie Entreprise» (2000-2001) et directeur général de l'International Maghreb Merchant bank.

Titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, spécialité économie (1978), Chelbi a occupé le poste de ministre de l'Industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises de 2004 jusqu'à fin février 2011, quand il a démissionné du deuxième gouvernement de Mohamed Ghannouchi, lequel a été constitué après la révolution du 17 décembre 2010/14 janvier 2011.

