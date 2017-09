Tunisie: EMM-CA, choc du jour

Ainsi, son adversaire du jour, le CHBJammel, qui occupe la tête du classement avec l'Espérance, le Club Africain et l'Etoile, sera forcément au repos. «Sang et Or», Clubistes et Etoilés seront, eux, à l'épreuve du déplacement.

Le choc du jour opposera El Makarem de Mahdia au Club Africain. Ce sera sans doute le test grandeur nature pour les Clubistes. Ces derniers campent sur deux victoires consécutives face à des adversaires modestes, Béni Khiar et Moknine. De son côté, El Makarem de Mahdia reste sur une défaite face à Jemmal et est ainsi en quête de réhabilitation. Les Mahdois pourraient, par conséquent, mener la vie dure aux Clubistes. Ces derniers sont avertis.

EST et ESS à l'abri

L'Espérance Sportive de Tunis sera également à l'épreuve du déplacement. Mais son voyage à Sayada pour y rencontrer le Sporting Club de Moknine est moins périlleux que celui du Club Africain à Mahdia. Ces Mokninois ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison et on s'imagine mal les voir mener la vie dure aux «Sang et Or». Contrairement à leurs hôtes du jour, les Espérantistes ont le vent en poupe et plus d'expérience. Les coéquipiers de Abdelhak Ben Salah devraient filer vers une troisième victoire en ce début de saison.

L'Etoile Sportive du Sahel affrontera Béni Khiar dans son fief. Il n'y a pas photo, et les Etoilés ne devraient pas se faire peur comme lors de la journée précédente face au promu, le CSHiboun. Les protégés de Sami Saïdi ont assez d'arguments pour gagner ce match en déplacement. Les deux derniers matches au programme opposeront les mal-classés entre eux. Le CSHiboun donnera la réplique à l'ASHammamet. Les Capbonais doivent se méfier de leur adversaire du jour qui peut leur jouer un vilain tour. En effet, en dépit d'un difficile apprentissage, les Mahdois jouent sans complexe. Signalons que les deux équipes sont à la recherche d'une première victoire. Tout comme Menzel Témime et l'ASTéboulba qui seront face à face. L'avantage du terrain pourrait-il être déterminant pour les Capbonais ?

Programme

A Mahdia

14h30 : CSH-ASH (Chaouch-Abid)

A Menzel Témime :

16h00 : USTé-AST (Ben Ahmed-Chouchane)

A Mahdia

17h30 : EMM-CA (Krichen-Makhlouf)

A Sayada

16h00 : SCM-EST (Guemri-Chaâbane)

A Béni Khiar

16h00 : EBSBK-ESS (Khénissi-Boualloucha)

Auteur : Skander HADDAD

Ajouté le : 23-09-2017