Tunisie: Le déficit budgétaire dépasse 3 milliards de dinars

A cela, s'ajoute les prévisions erronées relatives au remboursement des intérêts de la dette, puisque nous avons remboursé 1.502 MD jusqu'à fin juillet, alors que les estimations dans la loi de finances tablaient sur un total d'intérêts à payer pour 2017, de 2.215 MD. Ceci est dû notamment au phénomène de la dépréciation du dinar par rapport aux devises étrangères, notamment l'euro et le dollar, surtout que l'emprunt étranger constitue la principale composante de nos sources de financement. En fait, depuis le début de l'année jusqu'au 19 septembre, le dinar a chuté de 18% par rapport à l'euro, et de 10% par rapport au dollar.

Pis encore, le ministère des Finances a fait état de la non-réalisation de recettes non fiscales prévisionnelles, étant donné que les recettes collectées jusqu'à juillet (789 MD) ne représentent que le 1/3 des recettes prévues pour toute l'année (2.195 MD). En fait, alors que les prévisions tablaient sur des recettes à hauteur de 200 MD, provenant de la vente de biens confisqués, et de 250 MD, provenant de dons extérieurs, pour l'année 2017, nous avons comptabilisé 0 millime pour ces deux rubriques, jusqu'à ce jour, mais la donne peut encore changer d'ici la fin de l'année.

Selon le document, cette aggravation est due à la hausse des dépenses, notamment les dépenses de gestion, et plus spécialement celles réservées au paiement des salaires de la fonction publique, qui ont enregistré un bond de 11,4%, à fin juillet 2017, alors que les prévisions de la LF limitaient cette progression à 4,1% pour toute l'année en cours.

