Tunisie: « La réussite du pays, un modèle à suivre »

Le président de l'Assemblée générale des Nations unies (ONU), le Slovaque Miroslav Lajcak, a salué mercredi, à New York, «les avancées réalisées par la Tunisie sur la voie du processus de transition démocratique».

Cité dans un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, M. Miroslav Lajcak a estimé que «la réussite et le rayonnement de la Tunisie dans ce domaine constituent un modèle à suivre».

Rencontrant le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, en marge de la participation de la Tunisie à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Lajcak a qualifié de «réussie» la présidence de la Tunisie des négociations sur la réforme du Conseil de sécurité.

Le président de l'Assemblée générale de l'ONU a, à cette occasion, sollicité le soutien de la Tunisie pour le programme proposé durant son mandat, s'agissant notamment de l'adoption du Pacte mondial sur les migrations en 2018 et la tenue d'un sommet de haut niveau sur la paix et la prévention.

Les questions de la paix et de la prévention et la réalisation des objectifs en matière de développement durable et de réforme du système des Nations unies, ont été au centre de la rencontre, a indiqué le communiqué.

Pour sa part, Khemaies Jhinouai a souligné l'importance accordé par la Tunisie au système de l'ONU qui, selon lui, demeure le cadre idéal pour discuter des questions internationales majeures comme la paix, la sécurité, le développement et la migration.

Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, adressé une invitation à M. Miroslav Lajcak pour visiter la Tunisie et prendre connaissance des réformes engagées depuis 2011 dans le cadre de la transition démocratique.

Notons que l'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, Peter Thomson, avait informé les Etats membres de l'ONU, fin octobre 2016, de la désignation de la Tunisie au nom de son Représentant permanent auprès des Nations unies à New York, Khaled Khiari, à la présidence des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères slovaque Miroslav Lajcak a pris officiellement ses fonctions de Président de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, pour un mandat d'un an, en septembre 2017.

D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, s'est entretenu, jeudi à New York, en marge des travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies avec ses homologues libyen, qatari, émirati, maltais et kazakhstanais.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les entrevues ont porté sur les relations qui lient la Tunisie avec ces pays et les moyens de les promouvoir. Elles ont également donné lieu à l'examen des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Sayala, le ministre a passé en revue les résultats de la réunion de haut niveau sur la Libye, tenue, mercredi dernier, à l'appel du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Les deux ministres ont évoqué la feuille de route proposée par l'émissaire des Nations unies pour la Libye qui prévoit l'organisation, la semaine prochaine, à Tunis, d'un dialogue inter-libyen. Ce dialogue devrait aboutir à un règlement politique et global de la crise en Libye, lit-on dans le même communiqué.

« La Tunisie appuie tout règlement de la crise en Libye sur la base de l'accord de 2015», a souligné Jhinaoui.

De son côté, le ministre libyen des Affaires étrangères a salué la position constante de la Tunisie aux côtés du peuple libyen, position contenue dans l'initiative du chef de l'Etat pour une solution globale en Libye.

Avec son homologue qatari, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani, Jhinaoui a salué le soutien continu apporté par l'Etat de Qatar à la Tunisie, notamment dans le domaine de l'investissement.

Par ailleurs, Khemaies Jhinaoui a rappelé la position de Tunisie face à la crise qui secoue les pays du Golfe.

« Nous souhaitons que nos frères dans le Golfe trouvent un compromis afin de dépasser leurs divergences et de trouver une solution qui plaît à tout le monde», a-t-il dit, cité dans le même communiqué.

Le chef de la diplomatie tunisienne s'est également entretenu avec ses homologues émirati, malais et kazakhstanais, respectivement Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyan, Carmelo Abela et Kaïrat Abdrakhmanov. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la promouvoir, apprend-on de même source.