Tunisie: Promouvoir les échanges pour plus d'efficacité

L'un des principaux objectifs des Conférences annuelles Picard consiste à promouvoir un échange de haut niveau sur l'enseignement et le professionnalisme en matière douanière, et à encourager la réalisation de nouvelles recherches universitaires dans des domaines touchant à la douane.

Plus de 200 délégués issus de plus de 80 pays, représentant les administrations douanières des Etats membres de l'OMD au plus haut niveau, des institutions académiques et éducatives, des représentants du secteur privé, d'organisations, de donateurs, d'associations et confédérations, internationaux et régionaux ayant un intérêt dans le champ des douanes et du commerce international prennent part à l'édition Picard Tunisie 2017 qui sera ouverte par le Secrétaire général de l'Organisation Mondiale des Douanes, Kunio Mikuriya, avec son discours de bienvenue.

Les travaux de cette conférence, dont les principaux acteurs attendus sont la Direction générale des Douanes et l'Ecole supérieure de commerce de Tunis (Esct) ainsi que les titulaires des papiers de recherche, porteront sur un large éventail de thèmes et de sujets précis, dont notamment :

- La détection et prévention des mouvements illégaux de capitaux liés aux pratiques de fausse facturation;

- L'analyse des données et gestion intégrée des frontières;

- Facilitation des échanges;

- Sécurité et coopération entre les autorités douanières et fiscales.

A noter que la Tunisie a arrêté une stratégie visant à moderniser la Douane en achetant de nouveaux équipements et en améliorant le système de communication entre douaniers. L'objectif est de fournir des prestations de qualité aux particuliers et hommes d'affaires, et d'éviter toute spéculation ou acte illégal, comme la non-déclaration de l'entrée de certains produits ou le transport de produits prohibés, comme la drogue sous toutes ses formes. Les activités de la douane se font en toute transparence.