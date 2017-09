Tunisie: «Notre objectif - Marquer des buts»

Mes coéquipiers et moi-même sommes tous conscients qu'il y a lieu d'oublier carrément le score d'Alexandrie, sinon on risque de tomber dans le piège de la facilité. Et ainsi on facilitera la tâche de notre adversaire venu à Tunis avec l'idée de renverser la vapeur à son profit.

Donc si on va jouer pour obtenir le nul, cela veut dire que l'on ne fera pas le jeu. Ce qui serait absurde devant les milliers de supporters qui viendront nous booster pour la victoire et la manière, de surcroît.

Est-ce que vous redoutez Al Ahly qui a sorti une bien belle deuxième mi-temps chez lui il y a une semaine ?

Respecter Al Ahly qui est une grande équipe au palmarès très éloquent oui, mais la redouter, on n'en est pas là. Ce que nous pouvons redouter dans ce match c'est notre propre comportement sur le terrain. C'est-à-dire un éventuel flottement ou un manque de concentration qui risquerait d'être exploité par notre rival.

Ce dernier chercherait justement un moment d'errance ou de doute pour en profiter et tenter de nous surprendre. Et c'est pour cette raison que notre vigilance se doit d'être au top durant toute la rencontre.

On parle de plusieurs facteurs positifs à l'EST. Qu'en est-il au juste ?

Il est vrai que nous disposons de plusieurs atouts, en l'occurrence le soutien de notre grand public, notre avantage psychologique lié au résultat du match aller. Mais, à mon avis, la pression sera sur nos épaules comme sur celles de notre adversaire, car dans ce genre de duel considéré comme étant un derby par excellence et à ce niveau avancé de la compétition continentale, chaque protagoniste garde ses chances intactes pour se qualifier. Il nous appartient donc de prouver que nous sommes les meilleurs dans ce bras de fer qui sera farouchement disputé.

Comment comptez-vous vous comporter pour atteindre votre objectif justement ?

Nous allons tout faire pour imposer notre style en neutralisant toutes les initiatives de notre interlocuteur, et ce, en faisant le jeu et en étant plus déterminés que lui à mettre la ballon dans ses filets.