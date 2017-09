Tunisie: «Neutraliser l'adversaire et imposer notre style»

Malgré la pression du match, le technicien « sang et or » a répondu aux questions des journalistes avec son franc-parler habituel, particulièrement quand on l'a interrogé sur la manière avec laquelle il abordera le match de ce soir : «J'aborderai cette manche retour avec le même état d'esprit en considérant l'explication de ce soir comme s'il s'agissait d'un match barrage.

Et ce n'est pas le nul obtenu à Alexandrie, qui reste tout de même un bon résultat, qui nous fera fléchir. Au contraire, nous aborderons ce match retour avec notre style de jeu habituel. », a déclaré Faouzi Benzarti, qui a pris le temps de visionner avec ses joueurs le match aller pour en tirer les enseignements nécessaires : «Nous avons eu une réunion technique qui a duré plus de 2 heures 45 minutes.

Mon message aux joueurs est clair : le plus important dans cette manche retour est de marquer des buts. Al Ahly du Caire est une équipe qui sait voyager. Il lui arrive même de jouer mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mes joueurs doivent se montrer appliqués et concentrés sur leur sujet du coup d'envoi au coup de sifflet final. Il faut savoir neutraliser l'adversaire en l'empêchant de trouver ses repères. Il faut lui imposer également notre style de jeu».

Ben Chérifia, le grand absent ?

Tous ceux qui étaient présents au Parc B jeudi après-midi ont sans doute remarqué l'absence de Moez Ben Chérifia. Selon les informations recueillies sur place, le premier gardien « sang et or » a subi une petite opération chirurgicale. Il devait réintégrer le groupe hier et est annoncé incertain pour la rencontre de ce soir : «Tous les joueurs sont prêts, sauf peut-être Ben Chérifia. Il peut récupérer à temps, comme il peut aussi sauter le match. Je compte sur l'esprit de groupe et j'ai confiance en Ali Jemal si besoin est», nous a confié l'entraîneur «sang et or», qui a laissé entendre qu'il y aura de légers changements dans le onze rentrant : « Oui, il y aura un changement dans l'axe de la défense et pas seulement. Mais nous conserverons notre style habituel ».

Ce soir, on trouvera donc Ben Chérifia ou Jemal dans les bois. La charnière centrale sera composée de Dhaouadi et Machani. Mbarki et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. L'entrejeu sera formé du quatuor Coulibaly, Chaâlali, Sassi et Bguir. Enfin, le duo Khénissi-Ben Youssef composera la ligne d'attaque.

Notons enfin que la rencontre EST-Al Ahly se jouera à guichets fermés. Les 40.000 billets mis en vente ont été épuisés dès hier matin.

Les joueurs bénéficieront donc du soutien de leur public qui viendra en grand nombre. «Un public en or», selon les propres dires du coach espérantiste qui compte sur les supporters qui seront présents ce soir sur les gradins du stade de Radès pour soutenir l'équipe, particulièrement dans les moments difficiles du match.