Tunisie: Le pays, membre du Conseil de direction

Suite à cette décision, Mme Amel Ben Farhat, actuelle Directrice Générale de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (Innorpi), représentera la Tunisie au sein du conseil de l'ISO pendant trois ans à partir de l'année prochaine, a précisé l'Innorpi dans un communiqué publié hier.

L'obtention du statut de membre au sein du conseil de l'ISO permettra à l'Innorpi de prendre part aux politiques de normalisation internationale tenant compte des besoins nationaux et des orientations stratégiques de la Tunisie.

En marge de la tenue de ladite Assemblée, l'Innorpi a remporté le Prix de Leadership Lawrence D. Eicher 2017 pour l'excellence de l'élaboration créative et novatrice de normes, et ce, conjointement avec l'UNE (l'Association Espagnole de Normalisation) pour la performance réalisée dans le secteur du Tourisme et services connexes (le Comité Technique ISO/TC 228).

La collaboration entre l'Innorpi et l'UNE a abouti à l'élaboration de plus de 20 normes internationales relatives à plusieurs domaines: la plongée sous-marine, les espaces naturels protégés, le tourisme d'aventure et les ports de plaisance (les marinas) et la thalassothérapie.

Les interventions de la Tunisie dans les travaux de normalisation dudit comité ont généré d'importants bénéfices pour le tourisme à l'échelle nationale et internationale, notamment dans le secteur de la thalassothérapie, à la faveur de la mise en œuvre (en 2015) de la norme ISO 17680 qui a été inspirée de la norme tunisienne NT 126.05: «Services touristiques- Bonnes pratiques en Thalassothérapie», lit-on dans le communiqué.