Afrique du Nord: Sonner le réveil

De toute façon, les demi-finales ont un prix: une meilleure implication offensive pour renouer avec la tradition d'un CA hyper-offensif en Coupe de la Confédération où il se trouve à deux doigts (deux buts) de battre le record des buts de cette compétition, détenu par Al Ahly du Caire.

Mais attention ! L'adversaire algérois a de la qualité devant. Un but encaissé par Dekhili à Radès anéantirait tous les efforts offensifs d'autant que les Rouge et Blanc se sont condamnés à l'exploit en échouant à marquer le moindre but samedi dernier au stade 5-Juillet.

Grande affluence algéroise

Odeur de derby ! Le match CA-MCA dégage une saveur particulière avec la présence massive des supporters «chnaouas» depuis le début de semaine dans les artères de la capitale et dans les régions touristiques les plus proches.

Cela promet une belle ambiance, dimanche soir à Radès. Pourvu que l'organisation et la qualité du spectacle soient à la hauteur.

Un onze prudent

Les Mouloudiens se trouvent depuis jeudi soir à Tunis. Demain, ils vont sans doute remanier leurs options tactiques. La semaine dernière, devant leur public, ils ont opté pour des choix résolument offensifs en alignant une équipe en 4-3-3, soit avec trois attaquants. Pourtant, d'habitude, ils évoluent en 4-4-2.

«Le visionnage des matches du CA a fini par nous convaincre que la meilleure stratégie pour le neutraliser était le 4-3-3, analyse Casoni. Et je crois que nous n'avons pas à le regretter du moment que nous avons gagné, créé beaucoup d'occasions et marqué un but».

Maintenant, l'ancien timonier du ST, ESS et CA veut que les copains de Nakkache réussissent le fameux but en déplacement qui scellerait le sort de ce quart très équilibré. Il a vaincu le coach du Club Africain, Marco Simone au match aller. Sa cote est montée en flèche comme l'assure Kamel Kaci Said, le directeur général sportif algérois qui assure qu'avec Casoni à la barre, il demeure très optimiste pour bâtir une grande équipe à l'avenir.

Les Clubistes le feront-ils changer d'avis ?