Tunisie: Le gouvernement prend en charge l'évacuation des Tunisiens

«Le gouvernement va prendre en charge dans les prochaines heures l'évacuation des ressortissants tunisiens qui désirent regagner le pays », souligne le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'un des ouragans les plus puissants jamais enregistré, l'ouragan Irma de catégorie 5 (le niveau le plus élevé sur une échelle de 1 à 5) a dévasté depuis le 5 septembre plusieurs régions, telles que les îles des Antilles françaises, les îles situées dans la mer des Caribes, Cuba et le Sud-Est des Etats-Unis.

En plus des morts et des disparus, l'ouragan Irma a causé d'énormes dégâts matériaux en Floride (Etats-Unis) et à l'île Saint-Martin.

Depuis le déclenchement de cet ouragan, les autorités tunisiennes ont tenu à suivre la situation des membres de la communauté tunisienne établis dans la région particulièrement à l'île Saint-Martin.

En coordination avec ses missions diplomatiques à l'étranger, le département des Affaires étrangères a pris contact avec les membres de la communauté établis à l'île Saint-Martin pour s'enquérir de leur situation et déterminer la nature de l'aide à leur fournir.