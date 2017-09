Tunisie: L'usine tuniso-indienne d'engrais menacée de faillite

Il serait utile de préciser de prime abord que la menace de l'insécurité concerne la plupart des entreprises de la zone industrielle à Skhira qui utilisent des produits chimiques comme matières premières, dans la mesure où l'absence où la réduction du nombre de personnel, donc de contrôle, dans ces usines, pourrait laisser le champ libre à d'éventuels saboteurs ou du moins, retarder les interventions en cas de pépin technique comme les fuites de produits inflammables ou polluants.

Mouvement des véhicules entravé

Cette situation est due en fait au sit-in observé par des demandeurs d'emploi qui entravent le mouvement des véhicules de transport de marchandises et de matières premières ainsi que celui des bus affectés au transport du personnel vers les deux sociétés du groupe chimique tunisien, en plus de Tankmed, de la Trapsa et de Tifert, des entreprises de grande envergure qui offrent plusieurs milliers de postes d'emploi.

Selon une source syndicale, les sit-inneurs réclament leur intégration dans la liste des cas sociaux à recruter par lesdites entreprises, sans passer de concours, comme c'est le cas des 20 personnes qui avaient reçu la promesse d'être recrutées de la part des autorités régionales.

En réalité, selon Houcine Miri, directeur général technique à Tifert, tous les prétextes sont bons pour bloquer les entrées de la zone industrielle : «Il ne se passe pas un mois sans qu'un groupe de personnes ne barre le chemin, une ou deux fois, aux véhicules et au personnel des usines de la zone industrielle»

Notre interlocuteur, tout en exprimant la lassitude, voire même le découragement des responsables de la société, brosse un tableau des plus inquiétants concernant la situation engendrée par les perturbations à répétition du travail et de la production au sein de Tifert:» Les arrêts répétitifs de la production constituent un facteur d'érosion grave de nos recettes, ce qui se traduit inéluctablement sur notre capacité de remboursement des prêts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque islamique de projets, soit un montant total de 300 millions de dollars. Et comme le démarrage de l'usine a enregistré un grand retard en raison du contexte social né de la révolution en Tunisie et comme l'usine n'a pas encore atteint 33 % de sa capacité de production d'acide phosphorique, elle n'est même pas en mesure d'assurer les 1000 t par jour de ce produit , ce qui se traduit par un manque à gagner quotidien de 569 000 $ par journée de fermeture, alors qu'il n'y a aucun problème de débouchés vu que la totalité de la production est destinée au marché indien.»

«Engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds »

Plus grave encore, selon le directeur général technique de Tifert, l'État tunisien, en tant que co-garant des crédits attribués par la BEI et la B IP, est sommé par les deux banques de payer le montant de 234 millions de dollars, soit l'équivalent de 600 millions de dinars dans le cadre de l'engagement par les deux institutions financières des procédures d'appel en garantie: «La société s'est enlisée dans cette situation peu confortable pour ne pas dire critique pour la simple raison qu'elle n'a pas été en mesure, depuis le mois de 2017,d'honorer ses engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds, et d'acquitter les échéances semestrielles de 16 millions de dinars. Nous comptons sur un aboutissement favorable des négociations en cours entre l'État tunisien et ses créanciers pour le déblocage de la situation.»

D'un autre côté, le partenaire indien semblerait à bout de patience: «Il est normal que notre associé indien, un partenaire de grande envergure, s'impatiente de ne pas réaliser encore de dividendes. Son retrait serait lourd de conséquences non seulement pour les associés tunisiens, à savoir le groupe chimique tunisien et la société de Phosphate Sfax-Gafsa, mais aussi pour l'image et la crédibilité de la Tunisie. Sans oublier qu'en cas de fermeture de l'usine, 640 employés se retrouveraient du jour au lendemain en situation de chômage», déclare Ali Hammami, directeur administratif et financier à Tifert.

Aussi bien le directeur général technique que le directeur administratif et financier attirent l'attention sur la baisse phénoménale de la production de phosphate en Tunisie laquelle passe de 8 millions de tonnes par an en 2010 à 3 millions de tonnes aujourd'hui, alors qu'en principe 2010 ne devrait pas être une année de référence et que notre production de phosphate est censée atteindre aujourd'hui les 12 millions de tonnes.

Pour résumer, disons que face à cette la situation qualifiée de catastrophique à Tifert, l'attitude des autorités est jugée laxiste, sachant qu'elles préconisent à chaque fois le recours à la justice pour faire lever les sit-ins aux accès de la zone industrielle, avec tout ce que cela implique comme lenteur préjudiciable, au lieu de faire preuve de fermeté et d'intervenir énergiquement pour assurer la liberté de travail, protéger le site de la zone industrielle d'une éventuelle catastrophe économique, environnementale et sécuritaire et préserver les postes de travail.