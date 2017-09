Tunisie: Du respect mutuel en politique

Un dérapage significatif

Ce dérapage affectant la qualité du discours et des comportements politiques inquiète les observateurs et les analystes, tunisiens comme étrangers, comme pouvant être le signe d'une intolérance grandissante chez les acteurs de la scène politique, sociale et associative pouvant donner lieu, à terme, à des manifestations de violence physique.

Et ce à quoi nous avons assisté, dernièrement, lors des débats chauds dont l'Assemblée des représentants du peuple a été le théâtre, ressemble déjà à de la violence à peine contenue.

Faut-il vraiment rappeler que l'avènement de la République démocratique a été, historiquement, le couronnement d'un processus de constructions institutionnelles visant à éradiquer les confrontations violentes et les solutions individuelles au profit de mécanismes de prise de décision et de recours à même de trancher les conflits et les désaccords de fond.

Trancher pacifiquement les débats

Ces moyens pacifiques de solutionner les désaccords sont l'essence de la démocratie, sachant que les élus majoritaires du moment ont, naturellement, la préséance sur les minoritaires, lesquels pourront faire prévaloir leurs thèses lors des futurs scrutins et devenir éventuellement majoritaires, donc décideurs.

La politique en régime démocratique est respect, tolérance et courtoisie. Elle est d'abord respect des valeurs républicaines et des verdicts électoraux.

De ce fait, lorsqu'un élu du peuple s'adresse à un autre élu du peuple, il lui doit tout le respect dû aux électeurs qui l'ont délégué et aux institutions de la République, ainsi qu'à la Constitution. Que dire lorsque l'on s'adresse à un ministre ou au Premier ministre ou, mieux, au président de la République ?

Les phrases assassines

A ce niveau, il est opportun d'évoquer la polémique en cours sur la formule assassine lancée par Hamma Hammami à l'adresse de la présidence de la République et le qualificatif disqualifiant emprunté au vocabulaire religieux lancé par le chef de l'Etat, en tant que riposte à l'adresse du porte-parole du Front populaire.

Un incident malheureux à ranger dans les archives interdites, tout en se promettant de ne plus recourir à de telles déviations.

Mais il faudrait également ne plus voir ces hystéries inacceptables truffées d'insultes et d'accusations humiliantes non prouvées auxquelles s'adonnent certains et certaines députés. Car rien ne justifie l'incorrection ou le non-respect des règles démocratiques, du droit à la libre expression, le non-respect du règlement intérieur du Parlement ou encore l'invective, l'agressivité et la diffamation.

La démocratie est un dialogue intelligible, pacifique et constructif visant à améliorer la gestion des affaires du pays. Elle peut et doit être pratiquée sans haine, sans violence, sans insultes, sans irrespect et sans la moindre incorrection.