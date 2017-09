Tunisie: Cette réalité qui dérange

Pour ce faire, un numéro vert est mis à disposition, pour maintenir les contacts avec les migrants et faciliter leur accès à l'information. L'essentiel, certes, est d'y apporter des solutions appropriées.

«Le contact est également maintenu avec les gardes-côtes qui ne manquent guère de nous fournir ce dont nous avons besoin, notamment en termes de nombre de migrants et leur localisation en mer», relève la modératrice de la séance d'ouverture. Ce qui permet un suivi et une intervention à temps. Depuis sa création, chiffres à l'appui, l'Alarm-Phone a pu sauver la vie de plus de 1.800 personnes. Et de conclure, « nous voulons qu'il y ait une libre circulation de ces personnes-là. Soit, une grande mobilité dans la Méditerranée». Azza Falfoul, une Tunisienne qui œuvre aux côtés de ses camarades du réseau d'Alarm-Phone, à l'échelle nationale. «On travaille 24h sur 24 heures durant toute la semaine, sans répit. Notre axe s'étend sur les trois fronts de la Méditerranée, du côté du Maroc, de la Turquie et de la Grèce», dit-elle. Pour conclure, l'oratrice s'est focalisée sur le rôle de la communication et de la sensibilisation dans la protection des migrants.

Sa collègue égyptienne Maya, qui, elle aussi, fait partie du réseau, est intervenue pour faire valoir les campagnes de plaidoyer pour inciter les pays nord-africains à ne pas signer des conventions anti-migrations. «La libre circulation est un droit pour tous», lance-t-elle. De même, les politiques nationales sont, d'après elle, loin d'aboutir à des résultats probants. C'est pourquoi, résume-t-elle, l'enjeu est de parvenir à élargir ce réseau entre les deux rives de la Méditerranée. Présentes, les familles des disparus en mer, depuis 2012, ont pris la parole pour dénoncer les tergiversations des gouvernants tunisiens et la négligence dont ils font preuve face à ce dossier. «Cela fait maintenant sept ans que l'affaire traîne encore. Nous ne savons plus si nos enfants sont encore en vie ou non», s'interroge, les yeux larmoyants, une mère de deux disparus sur les côtes de Lampedusa en Italie.