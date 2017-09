Tunisie: La laine sur le dos de Lotfi Achour à la sélection officielle des courts métrages

Convaincue que la gloire vient à un film de cinéma de trois manières, par le plaisir du public (les entrées en salles, les achats vidéo, les audiences télévisées), par les faveurs de la critique (les médias et les festivals), et par la reconnaissance des professionnels de l'industrie cinématographique (les Académies nationales de cinéma), l'Académie des arts et techniques du cinéma est l'institution en France, qui organise les Prix César, une distinction cinématographique dédiée aux films et aux personnes qui les font.

Il est choisi parmi une sélection de 24 œuvres en provenance de France, d'ltalie, de Belgique et de Grande-Bretagne ; sachant que 12 autres films d'animation en provenance de France, d'Espagne et de Hongrie ont été sélectionnés dans la liste des courts métrages en lice pour les récompenses de la 43e édition des Césars 2018, dont la cérémonie aura lieu lieu le 2 mars 2018 à Paris.

