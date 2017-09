Angola: L'Inde importe 10% du pétrole du pays

Luanda — Dix pour cent du pétrole consommé en Inde est importé d'Angola, en tant que partenaire stratégique du secteur commercial de ce pays asiatique, a déclaré l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Inde, Sushil Singhal, vendredi, à Luanda.

S'adressant à la presse après la cérémonie de clôture du séminaire de formation sur le commerce international et les exportations, le diplomate indien a qualifié de positives les d'affaires commerciales entre entrepreneurs angolais et indiens, soulignant la présence de plus de quatre mille hommes d'affaires indiens en Angola.

Il a précisé que le chiffre d'affaires entre les deux pays était d'environ 7,5 billions de dollars US, mais en raison de la situation financière et économique, ce chiffre est tombé à 3,5 billions.

D'autre part, l'ambassadeur a assuré que l'Inde travaillerait pour que l'Angola réduise le nombre de ses importations, en installant une chaîne de production interne.

Pour sa part, le secrétaire d'État angolais au Commerce extérieur, Francisco Fernandes, a qualifié d'extrême important l'événement car il avait permis aux agents économiques des deux pays d'interagir sur les questions commerciales et de renforcer les relations économiques.

Des thèmes comme «l'Environnement dans l'économie mondiale», la «Gestion du marché et risque de prix», le «Commerce international, normes et stratégies pour l'amélioration de l'exportation vers l'Angola», les «Stratégies du marché internationale», ont dominé l'événement organisé par l'Agence pour la promotion de l'investissement et des exportations d'Angola (APIEX), en partenariat avec l'Institut international du commerce de l'Inde.

Le séminaire, qui s'est déroulé du 19 au 22 septembre, à Luanda, visait à former les agents économiques et à sensibiliser les entités publiques et privées afin de renforcer les objectifs fixés dans le processus de diversification de l'économie nationale en stimulant les exportations de produits angolais.