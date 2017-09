Angola: Garantie de 1,5 million de dollars pour le Porto do Dande

Un total de 197,287 kilomètres carrés et un périmètre de 76,56 kilomètres ont été réservés pour la mise en place des respectifs investissements, y compris les zones de protection et d'expansion, selon le document.

Le gouvernement angolais justifie que l'infrastructure portuaire actuelle à Luanda, face à l'évolution des opérations portuaires et des projections de trafic faites ces dernières années, ne parviendra pas répondre, à court terme, aux besoins de stockage et de chargement et déchargement requis par le commerce national et international.

Le projet du Port de Barra de Dande, approuvé dans un décret présidentiel publié au Journal officiel le 20 septembre, comprend l'octroi de droits liés à la construction et à l'exploitation de ceux-ci, un contrat qui sera exécuté par Atlantic Ventures - Sociedade de Développement et Gestion Portuaire S.A en partenariat avec le Port de Luanda, moyennant d'une participation minoritaire dans le capital social jusqu'à 40 pour cent.

Luanda — Un million et demi de dollars US est le montant que le ministère des Finances accordera, en garantie de l'Etat de paiement à première demande, en faveur des entités financières, pour le contrat de concession du Porto de Barra de Dande, a appris vendredi l'Angop.

