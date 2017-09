Tunisie: Les enjeux de la démocratie participative

Ce colloque a réuni une cinquantaine de participants, membres du Pcpa Soyons Actifs/Actives et plus largement de la société civile tunisienne.

Prévu dans le chapitre 7 de la Constitution tunisienne consacré au pouvoir local, il a été rappelé que «la démocratie participative reste la clé de voûte de la réussite de notre transition démocratique car elle ouvre la voie à un contrôle efficace de l'action publique, d'une part, et un pouvoir réformateur des forces citoyennes et civiles, d'autre part, si elle est exercée de manière responsable et positive».

Elle constitue un droit acquis par les organisations de la société civile tunisienne agissant pour l'intérêt général. Les membres du Pcpa Soyons Actifs/Actives considèrent donc que le code des collectivités locales doit être adopté par l'Assemblée des représentants du peuple, avant la tenue des élections locales, mais après une large consultation des organisations de la société civile qui agissent au quotidien pour faire vivre les principes d'une citoyenneté active dans les territoires tunisiens.

Les membres du programme Soyons Actifs/Actives propose de rencontrer les députés du peuple afin de leur présenter leurs recommandations pour enrichir la version actuelle du code des collectivités locales. Celles-ci portent principalement sur les finances publiques locales et le financement du développement pour réduire les inégalités, les mécanismes de participation citoyenne pour toutes et tous, l'importance des coopérations internationales décentralisées et le rôle du tissu associatif local dans la cohésion des territoires.

Le Pcpa Soyons Actifs/Actives est un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile tunisienne et française qui vise la réduction des inégalités d'accès aux droits. S'appuyant sur ses organisations membres, il agit sur trois thématiques clés pour la réduction des inégalités: l'éducation, l'insertion socioprofessionnelle/ESS et la démocratie participative. A ce jour, Soyons Actifs/Actives accompagne 28 projets expérimentaux qui se déroulent sur 24 gouvernorats tunisiens et 6 régions françaises.