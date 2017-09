Tunisie: Report du délai de dépôt des candidatures au 30 novembre 2017

La Fondation Rambourg pour l'art et la culture a annoncé le report du délai de dépôt des candidatures (ouvertes depuis le mois de mai dernier) pour la deuxième édition du Prix pour l'art et la culture au 30 novembre 2017, afin de donner la chance à tous de devenir les futurs lauréats de la deuxième édition du Prix Fondation Rambourg pour l'Art et la Culture 2018.

Ce report, lit-on sur le site officiel de la fondation, intervient à la demande de plusieurs artistes et créateurs et à la lumière des multiples difficultés rencontrées, entre le mois de Ramadan, la saison estivale et enfin la rentrée scolaire.

Ce prix vise à récompenser et encourager la créativité et l'innovation dans les cinq catégories suivantes : arts plastiques et visuels (projets dessin, peinture, gravure et autres techniques et urban art), écriture (projets d'écriture cinématographique, littéraire et théâtrale), spectacles vivants (projets danse, cirque, art de la rue et théâtre), industrie culturelle et numérique (projets édition, musique, bandes dessinées, jeux vidéo, mode et design) et artisanat.

Une dotation financière de 20.000 dinars sera décernée par un jury à un projet dans chacune des cinq catégories, afin que le lauréat puisse commencer, poursuivre et développer son idée ou le projet ainsi primé, en consécration des objectifs de la fondation et de son engagement pour promouvoir l'art et la culture en Tunisie et encourager les jeunes talents de la scène artistique tunisienne.

Le prix est ouvert exclusivement à des candidats de moins de 50 ans de nationalité tunisienne ou établis en Tunisie, sachant que le projet doit être réalisé en Tunisie.

Les résultats de la première sélection des dossiers finalistes seront proclamés le 15 mars 2018. La délibération finale du jury aura lieu du 11 au 13 mai 2018.