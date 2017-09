Tunisie: Le rendez-vous de l'automne

La Fondation Rambourg pour l'art et la culture a annoncé le report du délai de dépôt des… Plus »

Après un break de quatre jours, on reprend de plus belle avec «Aoudet errouh», un spectacle de Maherzia Touil et Mohamed Ben Salah. Puis, soirée spéciale avec Dorsaf Hamdani. Quant à la clôture, elle se fera avec Adnane Chaouachi avec la participation de Mortadha Chkioua, une soirée assurée par l'orchestre national tunisien.

Pour cette édition 2017 qui s'étalera sur une dizaine de jours, on retrouve le meilleur des talents entre anciennes et nouvelles générations.

Le temps est clément, les soirées sont douces et le patio de ce palais de La Marsa se prête bien à ce genre de soirée où les musiques classique et tunisienne se côtoient.

