Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger à une marche des demies

L'USM Alger recevra le Ferroviario Beira ce samedi, pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. A l'aller, il y a une semaine, au Mozambique, les deux équipes s'étaient quittées sur le score d'un but partout.

Après ce match nul, les Algériens doivent être prudents, car la qualification au dernier carré n'est pas assurée. Les Rouge et Noir peuvent se qualifier en cas de match nul (0-0) ou de victoire. Face au Ferroviario, l'USMA part avec un léger avantage psychologique. Toutefois, quoique le groupe soit confiant, l'entraîneur Paul Put a mis en garde ses poulains.

En tout cas, les joueurs de l'USMA sont unanimes et ont déclaré que la qualification sera la leur. Le latéral gauche Mokhtar Benmoussa traduit si bien la volonté des gars de Soustara à passer cet écueil mozambicain lui, qui déclare sans hésiter que «la qualification ne nous échappera pas». Pour Mokhtar Benmoussa, il faut surtout débuter la partie par un but pour se donner plus de confiance: «Il est important d'assurer et de rassurer dès l'entame du match sans oublier de faire très attention pour ne point se découvrir et être surpris par un but adverse. Nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour gagner ce match et qualifier notre équipe aux demi-finales... », a conclu le défenseur usmiste.

En somme, tout a été fait pour que les Usmistes négocient au mieux ce rendez-vous comptant pour les quarts de finale retour de la CAF Ligue des Champions. A noter, en dernier lieu, que dans le cas d'une qualification, l'USMA affrontera, en demi-finale, le vainqueur de la double confrontation entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).