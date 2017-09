Afrique: CAF Ligue des Champions - USMA/Put - « Il faudra nous méfier » du Ferroviario

« Je sais qu'on aura en face une équipe qui n'est pas venue pour faire du tourisme. Le Ferroviario a renforcé son effectif lors du match retour et ce ne sera pas une partie simple pour nous (le Ferroviario a récupéré trois joueurs suspendus lors du match aller). J'ai expliqué à mes joueurs qu'il faudra nous méfier et jouer toutes nos chances jusqu'à la fin. On tentera de marquer rapidement pour mieux maîtriser ce match », a expliqué Paul Put lors d'un point de presse.

A l'aller des quarts de finale de la CAF Ligue des Champions, il y a une semaine, au Mozambique, l'USM Alger et le Ferroviario De Beira s'étaient quittées sur le score d'un but partout. Revigorés par leur match nul, les joueurs de l'USM Alger, sont décidés à confirmer, par une victoire, ce samedi au stade du 5-Juillet, en match retour décisif pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

