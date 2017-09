Burkina Faso: Sotigui Awards 2017 - Qui succédera à Mounia N'Diaye ?

La deuxième édition des Sotigui Awards, cérémonie de récompense des acteurs comédiens burkinabè, Africains et de la diaspora aura lieu, le 2 décembre 2017, dans la somptueuse salle Canal Olympia de Ouaga 2000.

Cette édition 2017 est placée sous le thème: «L'image de la femme dans la création cinématographique africaine». En marge de ce second rendez-vous, un village des acteurs se tiendra, du 1er au 3 décembre 2017. Cette année, trois acteurs sont en course pour le Sotigui d'or en vue de succéder à Mounia N'Diaye, lauréate de l'édition 2016. Il s'agit d'Ibrahim Koma du Mali dans le film Wùlù, de Vero Tshanda Beya du Sénégal dans le film Félicité et Noufissa Benchehida du Maroc dans le film Albath aani asoulta almafkouda (A la recherche du pouvoir perdu).

Pour le commissaire général des Sotigui Awards, Kevin Moné, le thème retenu pour cette édition est une mention spéciale faite à la seconde moitié du ciel, la femme. «Il est temps de poser cette problématique de la femme africaine dans le septième art. La femme africaine aujourd'hui est souvent associée dans la réalité, au rôle qu'elle incarne dans les créations. De plus, il s'est avéré qu'elle donne une autre dimension positive au film à travers l'incarnation qu'elle assume avec beaucoup de professionnalisme », a déclaré Kévin Moné. Pour ce qui est de la particularité de cette deuxième édition, le commissaire général a indiqué que tout sera fait à l'image du festival de Cannes pour rendre l'hommage que mérite feu Sotigui Kouyaté.

Au total, les Sotigui Awards distinguent les performances dans 13 catégories avec le plus prestigieux des trophées qui est le Sitigui d'or. Cette année, le Niger est le pays invité d'honneur et Chantal Diallo, épouse du feu Salifou Diallo est la marraine. A la précédente édition, plusieurs lauréats étaient absents. Afin de palier à cela, le commissariat général dit avoir mis tout en œuvre pour que la plupart des nominés soient présents cette année.

Les nominés

Sotigui Afrique de l'Ouest

Magaajyia Silberfeld du Niger dans le film Zin naariya

Michel Bohiri de la Côte d'Ivoire dans le film Sans regret

Ibrahi Koma du Mali dans le film Wùlù

Sotigui Afrique du Nord

Nadia Kaci d'Algérie dans le film Le puits

Amine Ennaji du Maroc dans le film Amile in my shoes (un mille dans mes chaussures)

Noufissa Benchehida du Maroc dans le film Albath aani asoulta almafkouda (à la recherche du pouvoir perdu)

Sotigui Afrique Centrale

Martin Poulibe du Cameroun dans le film Le silence des dieux

Blanche Bana du Cameroun dans le film Le colis

Michael Thamsy du Congo Brazzaville dans le film Grave erreur

Sotigui Afrique Australe

Fulu Mughonami de l'Afrique du Sud dans le film Ayanda

Dineo Moeketsi de l'Afrique du Sud dans le film Mrs right Guy

Antonio David Lyons de la Namibie dans le film The Unseen

Sotigui Afrique de l'Est

Bobby Tamale de l'Ouganda dans le film The only son

Saul Williams du Rwanda dans le film Dreamstates

Flora Nicholas de la Tanzanie dans le film Aisha

Sotigui acteurs anglophone (Ghana/Nigéria)

Majid Michel du Ghana dans le film A woman in my head

Marlène Abuah du Nigéria dans le film Mona

Jackie Appiah Aygemang du Ghana dans le film Could be this

Sotigui meilleur plus jeune acteur

Adam Kanyama du Burkina Faso dans le film Medan vi lever (Tant qu'on vit)

Makan Nathan Diarra du Burkina Faso dans le film Wallay

Ema Bizuneh de l'Ethiopie dans le film Fre

Sotigui meilleur espoir

Vero Tshanda Beya du Sénégal dans le film Félicité

Inna Modja du Mali dans le film Wùlù

Baya Medhaffar de la Tunisie dans le film A peine j'ouvre les yeux

Sotigui de la meilleure interprétation masculine burkinabè

Halidou Payengdé Savadogo du Burkina Faso dans le film La forêt du Niolo

Moussa Sourgou du Burkina Faso dans le film Le prix de la séduction

Barou Oumar Ouédraogo dans le film Thom

Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè

Augusta Palenfo du Burkina Faso du film Le neveu de l'homme fort

Laure Guiré du Burkina Faso dans le film La source

Samira Sawadogo dite Inspectrice Mouna du Burkina Faso dans le film La raison du plus fort

Sotigui du public

Halidou Payengdé Savadogo du Burkina Faso dans le film La forêt du Niolo

Moussa Sourgou du Burkina Faso dans le film Le prix de la séduction

Barou Oumar Ouédraogo dans le film Thom

Augusta Palenfo du Burkina Faso du film Le neveu de l'homme fort

Laure Guiré du Burkina Faso dans le film La source

Samira Sawadogo dite Inspectrice Mouna du Burkina Faso dans le film La raison du plus fort

Sotigui du meilleur acteur de la diaspora

Eric Ebouaney de la Guadeloupe dans le film Le gang des Antillais

Sidiki Bakaba Ivoirien résident en Guadeloupe dans le film Esclave et courtisane

Marie Philomène Nga des Antilles dans le film Il a déjà tes yeux

Sotigui d'or

Ibrahim Koma du Mali dans le film Wùlù

Vero Tshanda Beya du Sénégal dans le film Félicité

Noufissa Benchehida du Maroc dans le film Albath aani asoulta almafkouda (A la recherche du pouvoir perdu)