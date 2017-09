Burkina Faso: MACA - Les jeunes de la NAFA exigent la libération de Djibril Bassolé

Ces militaires se rendaient au camp de Mentao abritant des réfugiés maliens et qui a été… Plus »

Ils ont demandé au chef de l'Etat de faire observer le principe de l'indépendance de la justice, de proscrire les juridictions d'exception, de mettre fin à la manipulation de la justice et de garantir un traitement diligent des dossiers judiciaires sur la base de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Selon le porte-parole des «mécontents» de la NAFA, la corruption gangrène le sommet de l'Etat. Avec insistance, il a invité le président Kaboré à entreprendre des actions «fortes» de lutte contre ce fléau et de dépolitiser l'administration publique.

