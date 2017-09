Togo: Les enfants des portefaix du Grand marché de Lomé aux petits soins de l'AAVOED

Un agenda reste un agenda et ça se respecte. C'est ce qu'a démontré une nouvelle fois ce samedi l'AAVOED (Action Aide à la Veuve, à l'Orphelin et à l' Enfant Déshérité).

Après la préfecture de Doufelgou, c'est donc les bras chargés de kits scolaires à remettre aux enfants des femmes portefaix du Grand marché de Lomé que les émissaires de cette association ont atteri sur cette plateforme commerciale. Pour cette action, l'association créée depuis 2007 par Me Molgah Abougnima Kataka, a offert des kits scolaires à un total de 60 jeunes apprenants dont les mères sont des portefaix. Une action qui n'est que dans le prolongement d'autres entreprises en faveur de ces dernières depuis trois ans.

Situant cette cérémonie de remise de kits scolaires composés de cahiers, stylos et crayons, dans son contexte, le Secrétaire à l'information de l'AAVOED, Firmin Kataoura Longa, a indiqué que "cette action est motivée par le fait que les femmes portefaix du Grand marché de Lomé sont parmi la couche la plus défavorisée de la société. Et l'association AAVOED a pensé qu'il faut faire un geste à l'endroit de ces femmes là pour que leurs enfants puissent faire une bonne rentrée comme les enfants des nantis".

Il s'agit pour nous, a ajouté M. Longa, de "permettre à ces enfants de commencer par écrire avant que les enfants ne complètent ce qui leur manque. L'essentiel pour nous est que les enfants puissent avoir de quoi écrire dès les premiers jours de classe".

Pour ce qui est de la préfecture de Doufelgou, où était la délégation, les 7 et 8 Septembre derniers, le responsable à l'information a informé que les kits ont été donnés à 300 orphelins et enfants démunis et à 200 meilleurs élèves du système éducatif togolais. Parmi eux, il y avait 60 bacheliers qui ont eux des paquets de papiers rames et une enveloppe d 10.000 pour leur permettre de légaliser leurs dossiers pour leur inscription dans les Universités du Togo".

Yawa Kokoumé, élève en classe de Terminale, et dont la.maman est portefaix et qui pour s'assurer une bonne année scolaire s'adonne aussi à la même activité durant les vacances, a au nom de ses jeunes camarades élèves bénéficiaires, remercié les donateurs et a inscrit ce apport de l'AAVOED sous le signe d'un "nouveau stimulant qui doit leur permettre de mieux apprendre pour que le succès soit au rendez-vous en fin d'année scolaire".

AAVOED est une association née pour aider les couches défavorisées du Togo. Dans sa philosophie, la meilleure action qu'il faut dans un pays c'est d'investir dans l'humain dans la mesure où l'humainune fois mieux outillé peut être d'un apport capital au développement du pays.