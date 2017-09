Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Discussions en cours pour préserver les acquis sociaux

Une réunion conjointe s'est tenue le 21 septembre entre les ministres en charge des secteurs de développement humain et l'équipe de la gestion fiscale et macroéconomique de la Banque mondiale (BM)

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'identification d'une série de programmes d'appui budgétaire en faveur de la République du Congo. Le but étant de contribuer à la préservation des acquis sociaux et protéger les populations vulnérables. Conduisant la délégation, le représentant de la BM au Congo, Djibrilla A. Issa, a indiqué que son institution travaillait avec le gouvernement congolais pour apporter des ressources (appui budgétaire). Celles-ci devraient, a-t-il expliqué à la presse, aller directement au budget de l'Etat pour aider le Congo à passer cette phase difficile de contrainte économique et financière.

« Au cours de cette phase, il était important que nous venions discuter avec les ministres en charge des secteurs sociaux, notamment les trois de l'éducation, les affaires sociales, la santé pour que nous puissions voir comment préserver les acquis sociaux pendant cette période difficile, mais aussi renforcer ceux dont le Congo a pu avoir ces dix dernières années », a-t-il indiqué, précisant que le Congo avait fait des progrès au cours de cette dernière décennie, en ce qui concerne les indicateurs sociaux.

Il reconnaît, par ailleurs, qu'en situation de difficultés financières, on est parfois obligé de faire des ajustements mais ceux-ci ne doivent pas se faire au détriment des populations et des couches sociales. Djibrilla Issa a également rappelé que ces ajustements devraient se faire selon des priorités du gouvernement. D'après lui, les deux parties ont des points de vue communs sur l'objectif, d'où la nécessité de mettre en œuvre et poursuivre les urgences du gouvernement en matière de réformes structurelles afin de développer les acquis sociaux dans ces différents secteurs.

« Il faudrait voir qu'il y ait des allocations budgétaires suffisantes pour que les différents ministères des secteurs sociaux aient les ressources qu'il faut ; que ces ressources budgétaires soient pérennisées pour qu'à la longue ces ministères puissent avoir une visibilité pour travailler et surtout investir dans le capital humain, qui est l'un des piliers et le plus important du Plan national de développement (PND)», a conclu le représentant de la BM au Congo.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, qui présidait la réunion, a déclaré qu'au regard de la conjoncture économique et financière que traverse le Congo, il était nécessaire de créer des conditions d'une relance économique. Selon lui, les deux parties sont encore en discussions et les conclusions seront consolidées au niveau gouvernemental à travers le prochain Plan national de développement (PND) qui sera élaboré, adopté et publié. « Nous devons tout faire pour préserver les acquis sociaux, les consolider, les améliorer et l'intention c'est de voir comment pendant cette période le capital humain, qui est la première priorité choisie par le gouvernement dans le cadre du prochain PND, soit traité en conséquence, aller au-delà de la préservation des acquis et essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui a été déjà fait », a précisé le ministre.

Parmi ces acquis sociaux, Bruno Jean Richard Itoua a cité les différentes gratuités obtenues dans le domaine de la santé, le projet Lisungi, dans dans le cadre de la protection sociale, ainsi que les différents efforts consentis dans les trois sous-secteurs de l'éducation nationale.

Rappelons que les ministres Antoinette Dinga-Dzondo en charge des Affaires sociales, Anatole Collinet Makosso de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes de l'Enseignement technique et professionnel ont également pris part à cette réunion. De son côté, Djibrilla Issa était accompagné du coordonnateur des programmes et économiste en chef de la BM, Chadi Bou Habib de Samba Ba, économiste principal et Etaki Wa Dzon, économiste.