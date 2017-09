Congo-Brazzaville: Assistance médicale - Partenariat entre la clinique Sécurex et la Fondation marocaine

L'accord de partenariat entre la Fondation marocaine et la clinique Sécurex a été signé en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio et des ambassadeurs des deux pays.

Abdel Kader Saïd El Figuigui a émis le vœu de voir s'élargir les relations humaines et sociales à travers l'organisation des forums socio-économiques et des caravanes médico-chirurgicales.

« La fondation accomplira son double rôle de facilitateur des soins médicaux au Maroc, mais également de famille d'accueil afin de minimiser les multiples tracasseries financières et d'assurer un encadrement psycho-social digne qui comble le vide familial, un facteur non négligeable, car il participe à la guérison rapide du patient », a-t-il déclaré.

Le président de la Fondation marocaine solidarité accompagnement initiative développement, Abdel Kader Saïd El Figuigui et le directeur général de la clinique Sécurex, Jean Daniel Ovaga ont signé le 22 septembre à Brazzaville, un accord de partenariat d'assistance médicale et logistique.

