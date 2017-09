Congo-Brazzaville: Ministère des Sports - Hugues Ngouélondélé fait le point des infrastructures à l'intérieur du pays

A dire vrai, cette visite ne concernera pas uniquement les installations sportives. Hugues Ngouélondélé aura, par ailleurs, des séances de travail avec les cadres et agents de son département ministériel en service dans les localités ci-haut citées. Son agenda de 100 jours prévoit le déploiement des enseignants d'éducation physique et sportive sur toute l'étendue du territoire national. Il sera assurément question de faire le point de la situation actuelle avant d'envisager les projections.

Tout débutera à Ewo (Cuvette-Ouest), puis à Ouesso (Sangha) avant d'arriver à Owando et à Oyo (Cuvette). La localité de Djambala sera le point de chute de cette première visite ayant pour objectif de faire le point de l'ensemble des installations sportives de l'intérieur du pays. Prochainement, le même travail de terrain sera fait à Madingou (Bouenza) et Sibiti (Lékoumou). Dans toutes ces localités, en effet, plusieurs installations sportives, pluridisciplinaires dans certains cas, ont été construites dans le cadre de la municipalisation accélérée. Le ministère des Sports et de l'éducation physique s'est fixé pour objectif, entre autres, d'homologuer ces infrastructures.

