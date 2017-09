Afrique Centrale: Coopération - La CEEAC et l'Unicef entérinent leur plan d'actions 2016-2017

Sur convocation du secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, Ahmad Allam-MI, la plateforme bipartite de suivi du partenariat CEEAC-Unicef a organisé sa première réunion le 21 septembre à Libreville, au Gabon, quelques jours après la rencontre technique des experts tenue à Dakar.

En effet, cette première rencontre avait pour objectif de valider le rapport d'activités de la mise en œuvre du plan d'actions 2016-2017. Les participants ont également examiné et valider les propositions d'orientation stratégiques par rapport aux axes de coopération CEEAC-Unicef, au cours des deux prochaines années (2018-2019).

Lors de la rencontre, les membres de la plateforme ont tour à tour suivi les présentations de la CEEAC sur la réforme institutionnelle et le plan stratégique à moyen terme 2016-2020, et de l'Unicef sur les priorités régionales pour l'Afrique de l'ouest et du Centre 2018-2021. Ces différentes présentations ont donné lieu à des échanges fructueux, qui ont permis aux représentants de cette plateforme de mieux s'imprégner de la vision stratégique et programmatique des deux organisations, ainsi que des potentielles synergies de coopération.

Ensuite, les participants ont suivi avec un intérêt particulier le rapport de la réunion des experts tenue à Dakar et formulé des axes de coopération soumis par les experts dans les domaines de la santé, nutrition, VIH/SIDA, eau, hygiène et assainissement, éducation et Protection de l'enfance.

A l'issue des travaux, la plateforme bipartite de suivi du partenariat CEEAC-Unicef a approuvé les recommandations suivantes : l'accélération du processus de recrutement d'un expert en charge des questions de Santé, nutrition et VIH/Sida au sein du secrétariat général de la CEEAC; mettre un accent particulier à la lutte contre la malnutrition dans la sous-région et faire de cette thématique un des objectifs stratégiques lors de la revue à mi-parcours du Plan stratégique à oyen terme (PSMT) 2016-2020 ; l'implication des experts en charge des questions de résilience, d'analyse des risques et des capacités nationales en matière de gestion des risques des désastres dans le plan d'actions 2018-2019.

En outre, la CEEAC et l'Unicef doivent établir une coopération technique et stratégique pour des plaidoyers en faveur de l'établissement des normes et standards de l'éducation de base (gratuité, accessibilité, qualité), y compris dans les situations d'urgence et de fragilité. Elles doivent renforcer leur coopération dans le domaine de la protection des enfants et personnes vulnérables dans les situations de conflits et de crise humanitaire.

Par ailleurs, les deux institutions doivent renforcer leurs engagements auprès des Etats membres pour l'accélération de la mise en œuvre de la campagne de l'Union africaine « Mettre fin aux mariages des enfants ».

Ainsi, il a été recommandé à la CEEAC d'engager des actions concrètes dans la mise en œuvre de l'accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'ouest et du centre signé en 2006 à Abuja, au Nigéria.

A l'issue de la rencontre, les membres statutaires ont procédé à la signature d'un communiqué final sanctionnant cette première réunion de la plateforme bipartite de suivi dudit partenariat.