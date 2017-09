Cameroun: Issa Tchiroma Bakary - Tout est prémédité à partir de l'étranger

Extrait du propos liminaire du ministre de la Communication hier en conférence de presse

En l'espace de deux semaines, des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du Sud-Ouest et du Nord- Ouest, ayant largement et densément prémédité leurs actions depuis le 5 septembre 2017 à partir de sites internet logés à l'étranger, ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Ainsi, le 11 septembre 2017, un engin explosif a été activé dans la ville de Bamenda, avec pour objectif d'atteindre une patrouille de la Gendarmerie nationale au lieu-dit « Mobil Nkwen ».

Le 16 septembre 2017, un cocktail Molotov a été dirigé contre un dortoir du Collège Sacré- Coeur de Mankon, toujours dans la ville de Bamenda, par deux terroristes qui se sont enfuis, avec pour intention de brûler des enfants innocents qui étaient supposés s'y trouver. Heureusement, cet autre acte terroriste a été perpétré au moment où les enfants ciblés faisaient leur prière en dehors du dortoir. D'importants dégâts matériels ont néanmoins été enregistrés, des bâtiments entiers ayant été réduits en cendres. Il faudrait, à ce sujet, saluer le remarquable élan de solidarité et de spontanéité dont les populations, les parents et d'anciens élèves de cet établissement ont fait preuve, en apportant une contribution financière de 12.000.000 de francs Cfa, pour la réfection immédiate des bâtiments partis en fumée.

Ce jeudi 21 septembre 2017 à 8h30 minutes, une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police, au lieudit « Hospital Round About », situé à côté de l'Hôpital Régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de deux détonateurs, faisant trois blessés parmi les Forces de police. Il s'agit du gardien de la paix principal Aanye Andang Justin, victime de deux graves fractures au bras et une au tibia ; et des Gardiens de la Paix Fokou Joël et Biamou Loïc, victimes de traumatismes auditifs et de commotions post explosives. Les blessés ont immédiatement été placés sous surveillance médicale intense.

À cet effet, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a fait évacuer par voie aérienne militaire, les trois fonctionnaires de police blessés dans l'attentat terroriste de ce jeudi 21 septembre 2017 à Bamenda. Sitôt informé de la situation, le chef de l'Etat, chef des armées et chef suprême des Forces de Sécurité, a prescrit aux forces de défense et de sécurité, à partir de New-York où il prend part aux travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, que des mesures particulières soient prises pour le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, et que des dispositions particulières soient mises en place, afin d'assurer 24h/24, une sécurité plus renforcée des établissements scolaires.

Sous la coordination du gouverneur de la région du Nord-Ouest, une cellule de crise est déjà à pied d'oeuvre. Elle réunit les responsables administratifs et ceux des Forces de Sécurité et de Défense, pour évaluer la situation sur le terrain et mettre en oeuvre, sous la supervision des autorités gouvernementales en charge de la défense et de la sécurité, les mesures appropriées qu'appelle la gravité de la situation. Je rappelle qu'en date des 2 et 3 août 2017, les services de la Délégation Régionale de la Sûreté Nationale du Nord-Ouest avaient déjà, dans leurs opérations de contrôle, interpellé cinq individus dans la ville de Mbengwi, Département de la Momo, Région du Nord-ouest.

L'exploitation de ces individus avait alors permis de procéder à la saisie d'un important arsenal militaire constitué d'armes à feu semi-automatiques, d'appareils de vision nocturne avec télémètre laser, de lunettes et d'un épiscope de tir avec blindage, de bipieds et trépieds pour arme de précision, de chargeurs pour fusils de tireurs d'élite, de tubes containeurs à charge explosive et de produits chimiques constituant des charges explosives, de cordons détonateurs, d'interrupteurs d'engins explosifs, de minuteurs et autres appareils destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés et d'armes artisanales à feu.