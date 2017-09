Sénégal: De Junior à Al Amine, Serigne Abdou Aziz Sy porte-parole de la confrérie Tidiane pendant plus d'un demi-siècle

Confronté à l'époque à la révolte des étudiants et des travailleurs, le gouvernement ne pouvait pas envoyer suffisamment d'agents de sécurité à Tivaouane. C'est alors que Al Amine et son ami, Ibrahima Samb, un moukhadam (grand érudit), eurent l'idée de monter une structure de veille, composée de 80 jeunes. On pourrait affirmer sans risque de se tromper que Serigne Abdou Aziz «Al Amine» est l'un des principaux acteurs de l'unification de la famille de El Hadji Malick Sy, divisée en plusieurs chapelles.

Simple et disponible, ouvert et disert malgré sa haute positon hiérarchique dans l'establishment de Tivaouane du fait certainement de sa longue pratique des relations publiques, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, par la volonté divine, a vraiment définitivement «grandi» pour reprendre le qualificatif de son défunt homonyme «Dabakh». C'est le titre de «disciple» que le défunt khalife général des Tidianes aura toujours préféré. Aux guides religieux qui font asseoir à terre leurs disciples, alors que des chaises sont disponibles, n'a-t-il pas toujours signalé «la non-conformité de pareil comportement à la tradition mahométane».

