Ile Maurice: Yerrigadoogate - Dick Kwan Tat et le «tonton bookmaker»

Les événements à Résidence Barkly et La Butte ou encore le dérapage des élus… Plus »

Et surtout, qui est ce fameux «tonton bookmaker» dont a parlé Husein Abdool Rahim sur les messages WhatsApp ? «Li dir so tonton ena compagnie bkmaker uk», a écrit le dénonciateur, qui s'est par la suite rétracté dans le Yerrigadoogate. Husein Abdool Rahim a avancé que ces messages, publiés par l'express hier, voulaient dire que le «tonton bookmaker de Dick» souhaitait le payer. Un tonton qui se nommerait Michel Lee Shim...

Il est un des protagonistes du Yerrigadoogate. Dick Kwan Tat, avocat «discret», a hier fait une déposition au Central Criminal Investigation Department. Il faisait partie du voyage avec Husein Abdool Rahim et Sylvio Sundanum pour ouvrir des comptes bancaires à Dubaï et en Suisse en mars. Qui est-il ?

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.