Ile Maurice: Enceinte de «huit mois», elle se fait avorter dans une clinique

Selon la loi, amendée en 2012, l'avortement est autorisé dans des cas spécifiques. Il peut être pratiqué légalement si la grossesse représente un risque pour la vie et la santé de la mère, s'il y a une malformation du foetus. Et si la grossesse, n'ayant pas dépassé 14 semaines, résulte d'un viol ou d'un abus sur une mineure.

Du côté du personnel, on raconte que la jeune femme s'est présentée, mercredi soir, et qu'elle ne montrait aucun signe de douleur. Quatre pilules de Cytotec lui ont été administrées chaque heure, pour induire la douleur afin de faciliter l'accouchement.

Ce médecin, qui travaille aussi pour l'État, a alors expliqué à la jeune femme et à ses parents les risques que comportait la venue au monde de l'enfant. Ils sont tombés d'accord pour mettre un terme à cette grossesse. Le bébé était vivant après l'accouchement et a été déclaré mort quelques minutes après.

Elle soutient que sa fille était enceinte de cinq mois et que depuis le début de sa grossesse, celle-ci se plaignait souvent de douleurs au ventre. Le père du nourrisson travaille, selon elle, sur un bateau de croisière. «Mwa kinn get mo tifi. Monn pran désizion ki bizin.»

Ils ajoutent que la mère, une habitante de Poste-de-Flacq, était enceinte de huit mois. Or, une interruption volontaire est autorisée par la loi jusqu'à 14 semaines de grossesse dans certains cas. Alertée, la police a initié une enquête. Elle attend que la jeune femme se rétablisse pour procéder à son interrogatoire. La mère de celle-ci et une employée de l'établissement ont déjà été interrogées.

Des zones d'ombre entourent un cas d'avortement pratiqué sur une femme de 27 ans, jeudi. Ses proches et le gynécologue évoquent les motifs de risques pour la vie et la santé de la mère et de malformation du foetus.

