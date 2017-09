Ile Maurice: Courage salué - Elles ont dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas

Les événements à Résidence Barkly et La Butte ou encore le dérapage des élus ont marqué la population ces dernières semaines. Pourtant, ces incidents nous ont également donné deux héroïnes en la personne de Ranini Cundasawmy, la championne du monde de muay thaï, et Nirmala Maruthamuthu, responsable de la médiathèque à l'Alliance française de Bell-Village.

Leurs actions et leur courage brillent face à la passivité de la ministre de l'Égalité du genre, Fazila Daureeawoo, et celle de la secrétaire parlementaire privée (PPS) Roubina Jadoo-Jaunbocus. La première a choisi de réagir après coup sur les propos tenus par Ravi Rutnah à l'encontre d'une journaliste, alors que la PPS a tout bonnement esquivé les questions de la presse sur la sortie virulente de Showkutally Soodhun contre Nirmala Maruthamuthu.

Au domicile des Cundasawmy, à Bambous, la vie reprend difficilement son cours à la suite des événements du 1er septembre. Ranini Cundasawmy se cache le visage avec une main lorsqu'elle visionne la vidéo de son intervention face aux ministres à Résidence Barkly. Celle-ci fait encore le tour des réseaux sociaux. «Pou zot, nou pa dan enn péi démokratik, nou pa inportan. Mo pa expect narnié ar zot. Mo koné kouma zot été», avait-elle déclaré.

Timidement, elle revient sur ce jour-là. «Ce n'est pas dans mes habitudes de hausser le ton comme je l'ai fait. J'ai réagi sur le coup des émotions car on démolissait ma maison d'enfance sans explications. Mais je ne regrette pas», affirme la jeune femme. «Nous sommes dans un pays démocratique et c'est normal que des gens prennent la parole lorsque leurs droits sont bafoués», soutient-elle sous les regards complaisants de son mari, Patrick.

Dans la même ligne de pensée, Nirmala Maruthamuthu réitère le fait qu'elle n'a pas interrompu Showkutally Soodhun avec un objectif en tête. «Je ne suis pas une star. C'était un réflexe. Il n'y a rien de mal. Au contraire, il faut qu'il y ait une communication en toute diplomatie.»

Par contre, elle condamne la réaction de Fazila Daureeawoo pendant que Ravi Rutnah s'attaquait à une journaliste. «C'est dommage. Je demande à tous les élus de se ressaisir et de cesser avec ce genre de dérapages», implore-t-elle.

En 2011, elles font cause commune contre... Soodhun

Oui, c'est possible. Des femmes parlementaires de l'opposition et du gouvernement ont fait cause commune contre Showkutally Soodhun le 12 février 2011 au Parlement. La raison ? Le ministre du Commerce de l'époque avait traité Rajesh Bhagwan de femme. Même pas de femelle ! Une remarque jugée sexiste par les femmes parlementaires. Elles avaient agi ensemble dans l'unique but d'obliger le député du MSM à rétracter ses propos.

Félicitations des étudiants

Bianca Moothien et Hishaam Mohammoodally sont bien d'accord sur un point. Les deux étudiants de l'université de Maurice félicitent Ranini Cundasawmy et Nirmala Maruthamuthu pour leur prise de parole courageuse. Hishaam Mohammoodally encourage toutes les personnes à suivre leurs traces. «Elles ont été courageuses pour défendre quelque chose qui n'est pas correct dans notre société. Notre Constitution nous met tous sur le même pied d'égalité.» Bianca Moothien exprime également sa déception quant à l'inaction de Fazila Daureeawoo. «Enn dimounn pé dénigré enn fam dan enn lasal kot li prézan, li ti bizin intervénir.»