Libye: L'UNESCO appelle à protéger le site archéologique de Sabratha des violences

« L'UNESCO s'engage à travailler avec tous les professionnels de la culture en Libye pour renforcer les mesures d'urgence en faveur de la protection du patrimoine culturel et permettre d'évaluer, de documenter et d'assurer un suivi du patrimoine. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour aider les Libyens à protéger leur patrimoine, source de dignité et de confiance pour l'avenir de tous les Libyens », a poursuivi Irina Bokova.

Comptoir phénicien drainant les produits de l'Afrique intérieure, le site archéologique de Sabratha fit partie de l'éphémère royaume numide de Massinissa avant d'être romanisé et reconstruit aux IIe et IIIe siècles.

« Le patrimoine libyen est l'expression d'une mémoire commune du pays et sa protection est un élément clé de la réconciliation nationale, de la résilience et d'une paix durable. Le patrimoine culturel doit rester en dehors des conflits », a déclaré Irina Bokova », a-t-elle ajouté.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré avoir été informée par plusieurs sources que les opérations militaires étaient en train de s'intensifier aux abords et sur le site archéologique libyen de Sabratha, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1982.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.