Afrique: Coupe de la CAF - Club Africain - Marco Simone confiant pour la qualification

Derby maghrébin ce dimanche entre le Club Africain de Tunis et le Mouloudia Club d'Alger en match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Battus 1-0 à l'aller, les Tunisiens doivent remonter leur handicap d'un but avant d'espérer décrocher leur billet pour les demi-finales. Les hommes de Marco Simone sont dans l'obligation de sortir le grand jeu face au Mouloudia ce dimanche.

«Il y aura des changements, car au dernier match on a concédé une défaite et donc, il est tout à fait normal qu'on apporte des changements et il y aura probablement dans le système de jeu. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une meilleure idée sur le MCA. On trouvera la bonne formule pour le battre, car on va se qualifier dimanche. Même si on marque juste un but, on se qualifiera à la séance des tirs au but, » a confié Marco Simone l'entraineur du Club Africain. Le technicien italien dit sur Casoni : «C'est mon ami, mais il ne le sera pas ce dimanche.»

Par rapport à ses relations tendues avec les fans, Simone dira : «Quand un fan m'insulte, cela veut dire qu'il m'aime. Certes, j'ai eu des menaces de mort, mais je sais qu'ils ne représentent pas les fans du Club Africain. Seulement, il faut savoir que ça se passe bien au niveau du groupe et qu'on va tout faire ensemble afin d'avancer sur le droit chemin. »