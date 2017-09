Afrique: Le président de la CAF reçu en audience par le vice-président du Ghana

Le président Ahmad a été l'hôte, vendredi 22 septembre 2017, du vice-président du Ghana, le Dr Mahamudu Bawumia, à son bureau de la Flagstaff House à Accra.

Lors de son accueil, le Dr Bawumia a promis le soutien continu du gouvernement dans le développement du sport dans son pays et dans l'ensemble du continent, soulignant le rôle du football dans le rapprochement des populations et du rayonnement international qu'il peut et doit être pour le continent africain.

« Je tiens à vous assurer, au nom de Son Excellence le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, que le gouvernement continuera à soutenir le développement du sport et, plus particulièrement du football, au Ghana. Votre présence ici montre que vous respectez votre promesse d'oeuvrer largement pour l'amélioration de votre sport en Afrique. Les Ghanéens sont de grands supporteurs du football et nous vous assurons que nous soutiendrons vos initiatives pour garantir ses progrès ici au Ghana et ailleurs sur le continent », a déclaré le vice-président ghanéen.

Le président de la CAF a exprimé sa gratitude à son interlocuteur pour son soutien au développement du football et a renouvelé sa volonté d'entreprendre des réformes majeures afin de rendre le jeu encore plus attractif et plus compétitif en Afrique.

Lors de cette visite, le Président Ahmad était notamment accompagné du premier vice-président, Kwesi Nyantakyi, du deuxième vice-président, Constant Omari Selemani et du secrétaire général par intérim, Essam Ahmed.

Le président de la CAF est en visite officielle au Ghana. Il dirige ce samedi 23 septembre un important Comité exécutif et assistera dimanche à la finale de la Coupe de l'Union de Football de l'Afrique de l'Ouest (UFOA) qui opposera le Ghana au Nigeria, à Cape Coast.