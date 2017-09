Afrique: Le FUS de Rabat en demi-finale

Les hommes de l'ancien international, Walid Regragui, se sont finalement imposés dans l'épreuve des tirs au but, 5 à 4. Curieusement le seul tir manqué a été celui d'Aouadhi, l'auteur de l'unique but de la rencontre.

Pourtant les affaires n'avaient pas trop mal commencé pour les joueurs de Sfax puisqu'ils avaient ouvert la marque après vingt-trois minutes de jeu. Un pénalty transformé par Karim Aouadhi qui permettait de rétablir l'équilibre entre les deux équipes après la victoire des Marocains, une semaine plus tôt à Rabat. Par la suite, plus aucun but ne sera marqué au cours de ce quart de finale retour, situation assez bien traduite par les statistiques : possession, 48% pour le CS Sfaxien, 52% pour le FUS ; passes : 331 pour le CSS, 284 pour le FUS ; enfin 5 tirs au but pour le CSS et 3 pour le FUS.

