Afrique: Thuso Phala emmène SuperSport United en demi-finale

Ouf. Super Sport United peut pousser un énorme ouf de soulagement et adresser ses plus vifs remerciements à son ailier Thuso Phala, sans hésitation possible, l'homme du match grâce à ses deux buts, le deuxième pendant le temps additionnel.

Tout avait pourtant bien démarré au Levy Mwanawasa Stadium pour Zesco United. Devant leur public, à Ndola, les Zambiens avaient ouvert la marque peu après le coup d'envoi du quart de finale retour de la Coupe de la Confédération Total (1-0, 4').

Un centre de Kondwani Mtonga était instantanément repris par John Ching'andu qui ne laissait aucune chance au gardien sud-africain, Ronwen Williams. Mais les hommes d'Eric Tinkler ne se laissaient pas abattre et égalisaient une demi-heure plus tard sur une tête de Phala (1-1, 344').

A la mi-temps, les Sud-Africains étaient qualifiés au bénéfice du but marqué à l'extérieur, le match aller s'étant soldé par un nul sans but. Avantage de courte durée puisque, comme au début du match, les Zambiens allaient à nouveau prendre la tête sur un but de David Owino (2-1, 50'). Les joueurs de Zlatko Krmpotic voyaient le chronomètre égrener les minutes avec soulagement. Plus on se rapprochait du coup de sifflet final et plus le demi-finaliste de la Ligue des champions de l'année dernière, avançait vers une deuxième demi-finale d'affilée. Mais les visiteurs en avaient décidé autrement. Pendant le temps additionnel, ils revenaient au score sur une frappe lointaine de Phala au grand désespoir des très nombreux spectateurs présents dans les tribunes à Ndola.

En demi-finale de la Coupe de la Confédération Total 2017, SuperSport United sera opposé au vainqueur du duel nordique entre le MC Alger et le Club Africain de Tunis. La première manche sera jouée à Pretoria.