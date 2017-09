Congo-Brazzaville: Santé - L'ASPS lance officiellement son programme de formation

C'est dans le cadre des subventions du Programme d'appui à la diversification de l'économie (Padé) que l'Alliance du secteur privé de la santé (l'ASPS) lance ce lundi 25 septembre au Centre de formation ESCIC à Pointe-Noire son programme de formation continue en collaboration avec le cabinet conseil JSmart.

La formation, à en croire les organisateurs, vise le renforcement des capacités des agents des formations sanitaires privées sur les procédures administratives, financières et logistiques des PME. Créée en juin 2014, l'ASPS est une organisation professionnelle indépendante de tout mandat syndical ou politique. Association à but non lucratif, l'ASPS a une triple vocation : être un centre de réflexion, un lieu de rencontre et une force de proposition.

Profondément ancrée dans la réalité du système sanitaire, l'ASPS concentre ses activités sur la relation entre les formations sanitaires privées et leur environnement. L'ASPS réunit 57 adhérents (cliniques et cabinets médicaux, officines pharmaceutiques, laboratoires d'analyses, fédérations professionnelles et autres). Ses financements viennent des cotisations de ses membres et du gouvernement. Par ailleurs, l'ASPS bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers.

La réflexion de l'ASPS s'organise sur trois thématiques prioritaires : Structuration et autorégulation du secteur privé, Promotion de bonnes pratiques professionnelles, Promotion des partenariats public-privé. Dans cette réflexion, la vision de l'ASPS, qui est d'accompagner le développement du secteur privé pour améliorer les résultats du système national de santé, tient une place prépondérante. Ouvertes donc à un large public ou bien réservées aux adhérents, les manifestations organisées par l'ASPS ont pour objectif d'animer le débat public et de stimuler la réflexion sur les sujets d'intérêt collectif, liés à la contribution du secteur privé dans les résultats du système de santé du pays. Notons que pour réaliser ses études et élaborer ses propositions, l'ASPS met à contribution un vaste réseau d'experts. Et la diffusion de ses idées se fait progressivement dans le cadre de la parution régulière de rapports et de notes, ainsi que dans la publication d'une revue semestrielle.