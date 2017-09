Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Black in The City », de Marie-Inaya Munza, aux éditions La Bruyère

Paru mardi 19 septembre, "Black in The City", premier roman de « l'afropéenne » Marie-Inaya Munza, est une œuvre littéraire psychologique et sociétale qui, principalement, soulève des questions autour de l'identité nationale et surtout met à l'honneur l'entreprenariat au féminin.

Après une préface de l'historien de la relation, François Durpaire, l'auteure dresse un portrait inhabituel de la femme noire en France, en balayant les vieux clichés et en abordant les grandes questions de l'identité et de la culture dans le monde du travail.

Celui qui en parle déjà le mieux est sans nul doute Jean-Charles Lonné, directeur éditorial des éditions La Bruyère. Il écrit. « Est-on jamais à l'abri des clichés que les gens calquent sur nous en fonction de nos origines, de notre milieu social, de notre nom ? A l'aube de son trentième anniversaire, le personnage Amanda Parks, jeune femme bien de son temps, n'imaginait pas devoir se poser cette question un jour. Heureuse en couple avec Hugo, choyée par des parents aimants, décidée à faire évoluer sa carrière dans une grande entreprise de communication, elle prend de plein fouet une immense déconvenue professionnelle ».

« Et tout à coup le doute surgit : et si le problème venait du fait qu'elle est noire ?... Remettant en cause tous les fondements de sa vie qu'elle croyait jusque-là parfaitement équilibrée, Amanda ressent brusquement le besoin d'aller chercher les réponses à ses questions au cœur de ses racines, au Congo-Brazzaville. C'est là, au contact d'une famille qu'elle découvre et qui lui apprend à se connaître, qu'elle s'acceptera comme une " Afro-Parisienne " fière de son multiculturalisme ».

Et de conclure : « Aussi combative que son illustre homonyme, l'Américaine Rosa Parks, symbole de la lutte pour les droits civiques, Amanda renaîtra plus forte que jamais, empoignant à bras-le-corps son destin ».

Marie-Inaya Munza arrivée du Congo pour la France depuis l'âge de 8ans. Bien que rêveuse, mais passionnée et tenace, avec une écriture accessible à tous, elle rentre dans la lignée de la littérature afropolitaine qui compte déjà de grands noms tels que Léonora Miano dans Blues pour Elise ou Fabienne Kanor dans Les chiens ne font pas les chats.

Black in The City

La Bruyère Editions

ISBN : 978-2.7500-1276.2

128 pages

Prix : 16 euros