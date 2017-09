Congo-Kinshasa: Justice - La CNDH-RDC exige la libération immédiate d'Eugène Diomi

Dans sa lettre adressée à la CNDH-RDC, le président de la DC et coordonnateur de la MPP, le député national Eugène Diomi Ndongala, avait mis en exergue les tortures morales et physiques qu'il continue injustement à subir et qui sont à la base de la grave détérioration de son état de santé.

Dans un accusé de réception de la lettre du député incarcéré et président de la Démocratie chrétienne (DC) et coordonnateur de la Majorité présidentielle populaire (MPP), Eugène Diomi Ndongala, le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH-RDC), Mwamba Mushikonke Mwamush, a sollicité la libération du prisonnier Diomi. La correspondance de la CNDH-RDC date du 29 mai 2017.

Dans une lettre séparée, cette institution d'appui à la démocratie a signifié au député national incarcéré qu'elle a exigé au ministre chargé de la Justice et Garde des sceaux de donner injonction au procureur général de la République en vue d'appliquer la décision du Comité international des droits de l'Homme sommant la RDC de libérer Eugène Diomi, d'annuler sa condamnation et de l'indemniser.

