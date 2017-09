Congo-Brazzaville: Lions clubs - Les membres de la région 26 présentés au préfet Alexandre Honoré Paka

Conduite par Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou, présidente de la région 26 Pointe-Noire, Luanda, Cabinda pour l'année 2017-2018, la délégation Lions clubs Région 26 a été reçue le 22 septembre par Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire.

Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou, présidente de Lions clubs de la région 26 a présenté à l'autorité préfectorale le Lions clubs qui est un club service international de bénévoles, la plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde. « Nous sommes au service de la République, nous allons vers les communautés pour leur apporter de l'aide. C'est ainsi que nous soutenons les démunis. On apporte aussi notre aide à certains centres d'accueil comme la pouponnière de Mvou-Mvou sans oublier notre engagement dans la lutte contre les maladies telles que le diabète ou la cécité », a-t-elle dit.

En saluant leur action, Alexandre Honoré Paka a rassuré les membres de Lions clubs du soutien de la préfecture avant d'émettre une doléance. «Nous constatons que dans la ville il y a beaucoup de malades mentaux qui déambulent dans l'indifférence totale. Notre souhait est qu'avec votre concours et pourquoi pas avec celui des autres structures humanitaires que nous trouvions ensemble un abri ou une sorte d'asile pour ces malades pour qu'ils obtiennent des soins ou des traitements appropriés», a sollicité le préfet. La préoccupation sera transmise et étudiée par tous les clubs lions et soumise au niveau international, a répondu Dieudonné Mbadi, ancien gouverneur de district 403B1, membre de la délégation. Les membres Lions clubs région 26 ont été intronisés le 1er juillet dernier. Le club Lions de la région 26 fait partie du district 403B1.

Signalons que le Lions clubs international a pour but de Créer et dévélopper un esprit de compréhension entre les peuples du monde, promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme, s'intéresser au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté, unir les clubs par les liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle, fournir un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de politique partisane et de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de débats de la part de membres des clubs, encourager à servir la communauté, sans récompense financière personnelle, des personnes animées de l'esprit de service et encourager la compétence et la pratique des principes moraux élevés dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les travaux publics et les entreprises privées.