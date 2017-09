Congo-Brazzaville: Musique - Les orchestres de Brazzaville et de la ville océane se produisent pour la fin des vacances

Les populations des deux grandes villes du Congo connaissent une programmation musicale riche et diversifiée en cette fin de vacances avec des concerts de Roga Roga, Caprice Dicon et Aly Moulady pour Pointe-Noire et de Djoson Philosophe, Kevin Mbouandé, 100% Setho et le groupe K Musica pour la ville de Brazzaville.

Plusieurs artistes de premier rang ont réservé des salles et des lieux de spectacles pour des shows exceptionnels à Pointe-Noire tout comme à Brazzaville pour finir les vacances en beauté. Depuis le 23 septembre, la musique raisonne dans les deux grandes villes du pays à la grande satisfaction du public avec notamment des concerts bien programmés.

Certains d'entre eux, ont d'ores et déjà annoncé les dates de leurs concerts. Le groupe K Musika de Pointe-Noire preste ce samedi au Diplomate Karaoké. Ce même samedi Djoson Philosophe donne un show dans une ambiance cosy pour permettre aux jeunes de retrouver le chemin de l'école sans stress. Le 24 septembre sera marqué par deux concerts, le premier avec Kevin Mbouandé à la kermesse de l'école A.A Neto à partir 16 heures. Avec son groupe Patrouille des Stars, Kevin Mbouandé va reproduire en live l'énergie, le son et l'émotion de ses plus grands succès. Le deuxième concert est celui de 100% Setho, attendu à Bacongo, à la Détente.

À Pointe-Noire, la population va également connaître les douces soirées de fin de vacances avec des concerts d' Aly Moulady attendu le 29 septembre au Suprémacy Club à partir de 19 heures. Ce dernier va être accompagné des « Chuchoteuses» et de bien d'autres artistes. De son côté, l'artiste musicien Roga Roga sera en Show case le 30 septembre à partir de 22 heures à ZAR Club situé en plein centre ville. Avec Roga Roga, le public va passer de la nostalgie à la frénésie, de l'abattement à l'ivresse, insensiblement mais irrésistiblement grâce à ses mélodies. Caprice Dicon sera le même jour du côté de Mvoumvou dans le deuxième arrondissement, au VIP Itoro pour livrer un concert riche en son et en couleur permettant aux jeunes ponténégrins de clôturer les vacances en apothéose.